Мужчина погиб при пожаре в Златоусте

Златоуст, Челябинская область, , 04:56 — REGNUM В Златоусте Челябинской области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает «31 канал».

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 20 апреля в деревянном заброшенном доме на улице Ленина. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

При осмотре места происшествия спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в селе Мыс Каменный Ямальского района произошел пожар в двухэтажном 16-ти квартирном жилом доме. В результате пожара погибла двухлетняя девочка, еще двое детей получили отравление угарным газом.