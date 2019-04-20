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Мужчина погиб при пожаре в Златоусте

Происшествия

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем

Златоуст, Челябинская область, 20 апреля 2019, 04:56 — REGNUM  В Златоусте Челябинской области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает «31 канал».

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 20 апреля в деревянном заброшенном доме на улице Ленина. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

При осмотре места происшествия спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в селе Мыс Каменный Ямальского района произошел пожар в двухэтажном 16-ти квартирном жилом доме. В результате пожара погибла двухлетняя девочка, еще двое детей получили отравление угарным газом.

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Пожары в жилых домах
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