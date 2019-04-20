Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 04:04 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Космонавтов и Мельковского переулка в Екатеринбурге, сообщает портал E1.

Сообщается, легковой автомобиль Hyundai поворачивал под запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречной машиной KIA. В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля грузовая «ГАЗель» и грузовик «КамАЗ» столкнулись на 297-м километре автотрассы М4 «Дон» в Тульской области. В результате столкновения оба автомобиля загорелись, погиб водитель «ГАЗели».

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