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Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

Происшествия

Еще один получил травмы

Екатеринбург, 20 апреля 2019, 04:04 — REGNUM  Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Космонавтов и Мельковского переулка в Екатеринбурге, сообщает портал E1.

Сообщается, легковой автомобиль Hyundai поворачивал под запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречной машиной KIA. В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля грузовая «ГАЗель» и грузовик «КамАЗ» столкнулись на 297-м километре автотрассы М4 «Дон» в Тульской области. В результате столкновения оба автомобиля загорелись, погиб водитель «ГАЗели».

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с участием «ГАЗели» и «КамАЗа» произошло на трассе М4 под Тулой

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Дорожно-транспортные происшествия
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