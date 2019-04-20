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Надписи на песке помогли спастись австралийцам

Происшествия

Их заметили спасатели с самолета

Канберра, 20 апреля 2019, 03:56 — REGNUM  Австралийским туристам Шантель Джонсон и Колену Налджиту удалось спастись благодаря надписи на песке, передает телеканал BBC.

Сообщается, что во время поездки в национальный парк Кип Ривер пара остановила свой автомобиль на топком и безлюдном побережье у ручья, что привело к застреванию машины. У них не было связи, чтобы попросить о помощи.

Ситуация обострялась тем, что их автомобиль увяз во время отлива, а во время прилива могли появиться крокодилы. Они написали крупными буквами на песке слово «Помогите!» в надежде, что их клич о помощи увидит один из самолетов.

Туристы пробыли рядом с машиной около 26 часов, а затем к ним прибыли спасатели. Именно надпись на песке, которую спасатели заметили с самолета, помогла выручить австралийцев.

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