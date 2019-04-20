Автомобиль столкнулся с поездом в Смоленской области

Смоленск, , 03:49 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в поезд в Смоленской области, сообщает пресс-служба РЖД.

Сообщается, что легковой автомобиль нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с пассажирским поездом маршрута «Адлер — Калининград». Машинист поезда пытался экстренно затормозить, однако столкновения не удалось избежать. В результате столкновения машина вылетела в кювет, два человека, находившихся в салоне «легковушки», погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в американском штата Флорида легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. В результате столкновения водитель автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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