Спасатели вытащили из Москвы-реки женщину в районе стадиона «Лужники»

Москва, , 03:38 — REGNUM Сотрудники спасательных служб вытащили тонущую в Москве-реке женщину в районе стадиона «Лужники», сообщает пресс-служба столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Сообщается, что сотрудники поисково-спасательной станции «Ленинские горы» при осмотре акватории увидели толпу людей на набережной у стадиона «Лужники». Подойдя поближе, они заметили одетую женщину в воде реки.

Тонущую женщину вытащили из воды и вызвали полицию и скорую помощь. Отмечается, что женщина находилась в неадекватном состоянии, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину. Сообщалось, что инцидент произошел в районе дома № 5 на Пречистенской набережной. Спасателям удалось вытащить мужчину из воды, позднее его передали скорой помощи для осмотра.

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