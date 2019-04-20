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Полиция выясняет, кто поджог здание еврейского университета «Торат Хаим»

Происшествия

Пожар произошёл 19 апреля

Москва, 20 апреля 2019, 02:25 — REGNUM  Личности неизвестных, которые подожгли здание иешивы «Торат хаим» (Раменский район, Московская область), устанавливаются, передает РЕН-ТВ.

По словам пресс-секретаря главного раввина Москвы Ольги Есауловой, в результате поджога пострадал склад, на котором хранилось кошерное мясо.

«Никто из людей, слава Богу, не пострадал, — отметила Есаулова. — Сейчас правоохранительные органы занимаются этим вопросам».

Представитель раввина отметила, что люди, совершившие нападение на учебное заведение, нарисовали свастику на одной из дверей.

Напомним, Ешива «Торат Хаим» (переводится как «учение жизни») — это высшее еврейское духовное учебное религиозное заведение, крупнейшее из еврейских учебных заведений РФ. Специализируется на углублённом изучении Торы, еврейских источников и законов еврейской жизни.

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Происшествия в учебных заведениях
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