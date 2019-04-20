Восемь человек погибли по дороге на похороны экс-президента Перу

Лима, , 04:25 — REGNUM Пассажирский автобус, следовавший на похороны экс-президента Перу Алана Гарсии, разбился в Перу, передает радиостанция RPP.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе в 150 километрах от перуанской столицы Лимы. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем, в результате чего потерял управление и допустил опрокидывание автобуса. В салоне находились 68 человек, в результате ДТП восемь из них погибли, еще 49 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля экс-президент Перу Алан Гарсия покончил с собой, когда его пытались арестовать по делу о коррупции. В связи со смертью Гарсии в Перу был объявлен национальный траур.

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