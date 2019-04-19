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В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек

Происшествия

Некоторым потребовалась госпитализация

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Машины скорой помощи и пожарной охраны

Чита, 19 апреля 2019, 23:57 — REGNUM  В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 17 человек, восьмерым из них потребовалась госпитализация. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.

На данный момент от природных пожаров в Забайкальском крае пострадали 14 населенных пунктов. В 11 из них возгорания ликвидированы, в оставшихся трех — локализованы.

Из пострадавших населенных пунктов эвакуированы 108 человек.

По данным МЧС, резкое увеличение площади природных пожаров произошло из-за сильного ветра в Забайкалье. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В регионе резко потеплело, но водоемы остаются подо льдом.

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Травяные пожары
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