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Госпитализированный из санатория школьник скончался в Самаре

Происшествия

С момента поступления мальчика в больницу прошло две недели

Госпитализированный из санатория школьник скончался в Самаре
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самара, 19 апреля 2019, 22:00 — REGNUM  Восьмилетний школьник, который был госпитализирован с симптомами пищевого отравления из санатория «Волжанка», скончался. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Мальчик умер в больнице имени Середавина 18 апреля, сказал представитель ведомства изданию «Волга-ньюс».

ИА REGNUM напоминает, 4 апреля мальчик попал в больницу. На момент госпитализации ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. После происшествия смена в санатории была закрыта, дети распущены по домам. Ни у одного ребенка аналогичных симптомов выявлено не было.

По данному факту следственное управление СКР по Самарской области 8 апреля начало доследственную проверку.

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