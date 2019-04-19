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Путин поручил главе МЧС усилить группировку для борьбы с огнем в Забайкалье

Происшествия

Природные пожары бушуют в Забайкальском крае

Путин поручил главе МЧС усилить группировку для борьбы с огнем в Забайкалье
МЧС куртки

Москва, 19 апреля 2019, 21:47 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву усилить группировку спасателей в Забайкальском крае в связи с природными пожарами. Поручение было дано сегодня, 19 апреля, после того, как Зиничев по телефону доложил Путину о ситуации с природными пожарами в Забайкальском крае.

Глава МЧС доложил российскому лидеру, что в местах возгорания работает федеральная группировка МЧС. При этом задействовать авиацию для тушения природных пожаров пока нет возможности из-да плохих погодных условий.

Ожидается, что погода к утру 20 апреля улучшится. К этому времени в Чите будут сконцентрированы необходимые силы и средства, чтобы с воздуха интенсифицировать работы по тушению пожаров.

Зиничев констатировал, что вызванные палом травы природные пожары многократно усилились из-за сильного ветра в регионе, который достигает 30 метров в секунду.

На данный момент от огня пострадали 12 населенных пунктов. В десяти из них пожары потушены, в двух сохраняется горение.

В общей сложности от огня в Забайкалье пострадали 130 зданий, из них 87 — жилые дома, в которых проживали 263 человека, включая 29 детей; 77 человек были эвакуированы из районов бедствия.

После доклада Путин поручил Зиничеву увеличить группировку МЧС, необходимую для скорейшего тушения пожаров.

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Травяные пожары
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