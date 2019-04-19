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Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер

Происшествия

Сердце молодого человека не выдержало

Санкт-Петербург, 19 апреля 2019, 21:17 — REGNUM  В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщается в паблике «Плохие новости 18+» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно имеющейся информации, супервайзер сервиса «Яндекс.Еда» требовал от 20-летнего Артыка Орозалиева, который работал курьером, доставлять заказы максимально быстро. Молодой человек работал 10 часов кряду, в какой-то момент он просто упал со своего велосипеда на улице в фирменной жёлтой одежде сервиса и уже не поднялся. Причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Сейчас тело погибшего находится в морге Красногвардейского района как невостребованное. При этом супервайзер сервиса «Яндекс.Еда» по Санкт-Петербургу отказывается признать ответственность за смерть подчинённого.

Руководитель PR-службы сервиса «Яндекс.Еда» Ася Шестакова в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что в ближайшее время руководство сервиса рассмотрим варианты возможного контроля переработок в приложении. Возможно, доступное время работы сотрудников может быть ограничено. Также Шестакова заявила, что сотрудники «Яндекс.Еды» связались с родственниками погибшего.

«Для нас и наших партнеров этот случай означает, что нужно более внимательно относиться к нагрузке курьеров, даже если они сами берут на себя длинные смены и повышенные обязательства», — сказала Шестакова.

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Производственный травматизм и охрана труда
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