В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие

Чита, , 19:15 — REGNUM В Забайкальском крае продолжают бороться с пожарами, перекинувшимися на населённые пункты. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.

Читайте также: Забайкалье охвачено огнём: люди теряют дома

В ведомстве заверили, что обстановка с пожарами в крае стабилизируется. По состоянию на 00:00 (местн.) 20 апреля в восьми населённых пунктах пожары локализованы. Тушение осложняется труднодоступностью местности.

Сильнее всего пострадал н. п. Шара Александрово-Заводского района, где продолжают тушить 29 частных жилых домов с населением 67 человек (в том числе один ребёнок). По предварительным данным, пострадали два человека, они госпитализированы.

Читайте также: В Забайкалье следствие проверит информацию об уничтоженных пожарами домах

В селе Усть-Ималка Ононского района сгорели 18 частных жилых домов, в которых зарегистрированы 42 человека. Эвакуированные люди находятся в пунктах временного размещения.

Спасатели предупредили, что в ближайшие дни сохранятся сложные погодные условия — сильный ветер до 28 м/с и высокая температура воздуха. В Забайкалье вылетел директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожары охватили Забайкальский край 19 апреля. В регионе введён режим ЧС. Проверку проводит следствие. Власти обещают помочь людям, лишившимся домов.

Читайте ранее в этом сюжете: В охваченном огнём Забайкалье ввели режим ЧС