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ДТП с участием «ГАЗели» и «КамАЗа» произошло на трассе М4 под Тулой

Происшествия

В результате аварии есть погибший и пострадавшие

ДТП с участием «ГАЗели» и «КамАЗа» произошло на трассе М4 под Тулой
Eli Duke
Автомобильная авария

Тула, 19 апреля 2019, 18:55 — REGNUM  ДТП с участием грузовой «ГАЗели» и «КамАЗа» произошло днём 19 апреля на трассе М4 «Дон» в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, авария произошла около 16:25 на 297-м километре автотрассы в Ефремовском районе.

В свою очередь, пресс-секретарь регионального МВД, на которого ссылается РИА Новости, сообщил, что большегруз столкнулся с «ГАЗелью» и «КамАЗом», проводившими ремонтные работы. В результате столкновения автомобили загорелись.

По данным агентства, в ДТП погиб водитель «ГАЗели», один дорожный рабочий пострадал.

К месту аварии были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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