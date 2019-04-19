В Смоленске вынесен приговор по делу о гибели студенток из Индии

Смоленск, , 18:32 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу о гибели при пожаре в общежитии медицинского университета двух студенток — гражданок Индии вынес суд, сообщили ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе Следственного комитета. Виновными в гибели девушек суд признал двух вахтеров общежития — по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Пожар произошел около 07:00 14 февраля 2016 года, в результате погибли две студентки — гражданки Республики Индии. Они жили в комнате, расположенной рядом с очагом возгорания. Еще одна студентка, также из Индии, попала в больницу с отравлением продуктами горения.

Как установлено судом и следствием, при распространении пожара пожарная сигнализация сработала, сработал дымовой пожарный извещатель, который находился в самой комнате, где и началось возгорание. А затем один из контролеров перевел систему оповещения о пожаре в ручной режим. Также, установлено в суде, подсудимые не принимали мер к тому, чтобы выяснить, где сработала сигнализация, не попытались локализовать пожар, вызвать соответствующие службы, оповестить находившихся в здании людей. Вместо этого неоднократно снимали с охраны сработавшие разделы сигнализации. В результате погибшие не были оповещены о пожаре: девушки задохнулись в дыму.

Причиной пожара, по данным экспертов, стало короткое замыкание на части сетевого шнура блока питания ноутбука, принадлежащего студентке, проживающей в одной из комнат.

Приговором суда одному подсудимому назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения, второму в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание будут в колонии-поселении.

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