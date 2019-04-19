В Чувашии вынесен приговор виновнику аварии с 12 погибшими

Чебоксары, , 18:09 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор виновнику автоаварии, в которой погибли 12 человек. Суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселения, сообщает Генпрокуратура России.

Речь идёт об аварии, которая произошла 11 октября 2018 года на территории Ленинского района Чебоксар. Водитель грузовика выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом. В результате аварии погибли 11 пассажиров погибли на месте происшествия, ещё один человек скончался в больнице. Ещё два человека были ранены. 12 октября в Чувашии был объявлен траур в связи с трагедией.

В полиции тогда отмечали, что в сложных погодных условиях грузовик двигался с превышением предельно допустимой скорости, не обеспечил постоянного контроля за движением и не справился с управлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водителю грузовика было предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движении, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Чебоксар. Суд приговорил водителя грузовика к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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