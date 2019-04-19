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Для борьбы с «пасхальными» пробками в Италии ограничили грузовой трафик

Происшествия

Движение грузового транспорта в дневное время запрещено

Рим, 19 апреля 2019, 18:00 — REGNUM  На дорогах Италии введены ограничения движения транспорта для борьбы с «пасхальными» пробками, передает Adnkronos в пятницу, 19 апреля.

Накануне Светлого Воскресенья (в католической Церкви — 21 апреля) количество автомобилей на дорогах значительно возросло, в связи с этим в дневное время 19 и 20 апреля запрещено движение транспорта тяжелее 7,5 тонн.

В итальянской полиции в свою очередь выступили с обращением к водителям и напомнили им о необходимости брать с собой документы, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться во время вождения.

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Зарубежная хроника
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