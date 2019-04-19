Утечку аммиака ликвидируют на предприятии под Астраханью

Астрахань, , 17:29 — REGNUM Утечка аммиака на одном из астраханских предприятий произошла днем 19 апреля, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Сообщение об утечке аммиака из трубы (50 мм), подведенной к технологическому резервуару в помещении цеха ООО «Холодильник Володарский», поступило около 12:20. Резервуар перекрыт. На месте работают сотрудники МЧС, полиция, информированы управления Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора.

На месте расчёт РХБ защиты специализированной пожарно-спасательной части ГУ производит замеры предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе по направлению возможного распространения. Ведется ликвидация аварии.

Установлено, что орошение места утечки не требуется. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет, подчеркнули в ГУ МЧС.