В ходе учений на Чёрном море десантный корабль «Цезарь Куников» сломался

Севастополь, , 17:14 — REGNUM После маневров Черноморского флота России на большом десантном корабле «Цезарь Куников» были обнаружены неисправности. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Сообщается, что в ходе учений были обнаружены неисправности рулевой системы корабля. Неисправность обнаружили в пункте базирования после проведения комплексных корабельных учений Черноморского флота.

В итоге было принято решение использовать буксиры вспомогательного флота для безопасной швартовки корабля. Швартовка была осуществлена успешно.

Сейчас специалисты работают над устранением неисправности рулевого управления. Много времени это не займёт.

Уточняется, что БДК «Цезарь Куников» участвовал в учениях аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. Неполадки рулевого управления произошли в районе мыса Херсонес.

Стоит отметить, что «Цезарь Куников» — не новый корабль. Он был построен в польском городе Гданьске в сентябре 1986 года. За последние годы БДК «Цезарь Куников» неоднократно ходил в Средиземное море в сирийской порт Тартус в рамках операции по доставке грузов для российской группировки войск на территории Сирийской Арабской Республики.