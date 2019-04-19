В охваченном огнём Забайкалье ввели режим ЧС

Чита, , 17:12 — REGNUM На территории Забайкальского края вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.

По данным ведомства, природный пожар перешёл на населённый пункт в селе Усть-Ималка Ононского района. В результате сгорели более 30 жилых домов. Всего в посёлке, в котором проживают 53 человека (детей нет), 63 дома, из них 41 брошенный. Людей эвакуировали автобусами в село Красная Ималка, где предоставили места в пункте временного размещения в сельском ДК.

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«Людям оказывается всесторонняя помощь, в том числе и психологическая. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС.

Тушение пожара осложняют погодные условия: высокая температура — до плюс 20 градусов и сильный ветер — до 28 м/с со стороны Монголии, где бушует песчаная буря.

К вылету подготовлены два самолёта, два вертолёта с водосливными устройствами. Также к выдвижению готовится пожарный поезд с водой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководитель краевого следственного управления СКР Юрий Русанов назначил доследственные проверки по информации об уничтожении жилых домов в результате пожаров. По сообщениям местных СМИ, в Балейском районе уничтожены семь домов в селе Унда, а также два дома в городе Балее. В Ононском районе сгорело 34 жилых дома.

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