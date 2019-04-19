Перед выборами в ЛНР активизировались разведчики и снайперы ВСУ — Осадчий

Луганск, , 16:21 — REGNUM В одно из подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ прибыла группа разведчиков и снайперов, заявил 19 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Группа насчитывает шестнадцать человек, среди которых шесть снайперов, а также специалисты по минно-взрывному делу из Литвы.

«Мы не исключаем, что объектами поражения снайперов и диверсионных групп могут стать не только военнослужащие Народной милиции ЛНР, но и мирные жители», — отметил Осадчий.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, на прифронтовую территорию прибыли сотрудники СБУ и контрразведки, которые принуждают боевиков ВСУ голосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко.

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