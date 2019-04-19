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В Южной Корее в одном из храмовых комплексов вспыхнул пожар

Происшествия

ЧП произошло в районе Паджу-ып города Паджу

Паджу, Южная Корея, 19 апреля 2019, 15:48 — REGNUM  19 апреля в одном из храмовых комплексов в городе Паджу вспыхнул пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар произошел в храмовом комплексе, расположенном в районе Паджу-ып города Паджу (провинция Кёнгидо) в 17:09 по местному времени.

Огонь распространился по храму за 15 минут, в результате чего выгорело три здания, включая часть большого буддийского храма. В общей сложности сгорело 140 квадратных метров.

Известно, что никто из посетителей и обывателей храмового комплекса не пострадал. На данный момент правоохранительные органы совместно с представителями пожарной службы выясняют точную причину возгорания.

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Пожары в религиозных учреждениях
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