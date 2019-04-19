В жилом доме в Великом Новгороде обрушился потолок

Великий Новгород, , 15:30 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 19 апреля, обрушилась часть потолка на втором этаже в доме на улице Локомотивной, 2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, никто из жильцов дома не пострадал, все жители эвакуированы.

В доме работает специальная комиссия во главе с заместителем главы администрации Великого Новгорода Евгением Кузиковым, начальник управления ГО и ЧС города Игорь Путятин, председатель комитета по управлению городским хозяйством Николай Мигаль, другие городские чиновники, а также руководитель городского УМВД Сергей Максимов.

Жильцам дома обещают предоставить временное жильё — этот вопрос решается.

«Сейчас необходимо укрепить потолки соседних помещений, чтобы предотвратить возможное обрушение, провести экспертизу, а также проектные, а затем ремонтные работы. Предполагается, что эти работы возьмет на себя город», — сообщили в мэрии.

Отметим, что 2-этажный дом по улице Локомотивной построен в 1955 году. В доме находится общежитие.

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