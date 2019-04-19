Пятница, 19 Апреля 2019 года
15:56:36 МСК

В жилом доме в Великом Новгороде обрушился потолок

Происшествия

Пострадавших нет, все жильцы эвакуированы

Великий Новгород, 19 апреля 2019, 15:30 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 19 апреля, обрушилась часть потолка на втором этаже в доме на улице Локомотивной, 2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, никто из жильцов дома не пострадал, все жители эвакуированы.

В доме работает специальная комиссия во главе с заместителем главы администрации Великого Новгорода Евгением Кузиковым, начальник управления ГО и ЧС города Игорь Путятин, председатель комитета по управлению городским хозяйством Николай Мигаль, другие городские чиновники, а также руководитель городского УМВД Сергей Максимов.

Жильцам дома обещают предоставить временное жильё — этот вопрос решается.

«Сейчас необходимо укрепить потолки соседних помещений, чтобы предотвратить возможное обрушение, провести экспертизу, а также проектные, а затем ремонтные работы. Предполагается, что эти работы возьмет на себя город», — сообщили в мэрии.

Отметим, что 2-этажный дом по улице Локомотивной построен в 1955 году. В доме находится общежитие.

Читайте развитие сюжета: Дом в Великом Новгороде, где рухнул потолок, аварийным не считался

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить