В Мордовии из-за сухой травы горят 12 домов

Зубово-Полянский район, Мордовия, , 15:28 — REGNUM В мордовском селе Промзино горит один жилой и 11 нежилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС.

Сообщение о возгорании по системе 112 поступило в 11:24 мск. Пострадавших нет.

По данным ведомства, пожар перекинулся на дома в результате горения сухой травы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, уточняется площадь возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение минувших выходных в Хакасии произошло 60 природных пожаров. На тушение палов травы пожарные выезжали 28 раз, на тушение мусора — 25 раз.

Общая длина степных пожаров по фронту за выходные составила почти 88 км, общая площадь палов травы — 35 кв км.

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