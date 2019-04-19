ВСУ не удалось скрыть технику от наблюдателей ОБСЕ — Басурин

Донецк, , 15:43 — REGNUM Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали технику ВСУ, размещённую у линии столкновения в нарушение Минских соглашений, заявил 19 апреля во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«В ходе мониторинга установленных мест хранения отведённого тяжелого вооружения ВСУ наблюдатели ОБСЕ не досчитались 35 единиц РСЗО (БМ-21), 113 152 мм буксируемых гаубиц (45 единиц — Д-20, 56 единиц — «Гиацинт-Б» и 12 единиц — «Мста-Б»), 18 152-мм самоходных гаубиц «Акация», 14 120-мм миномётов «Сани» и 12 85-мм противотанковых пушек Д-48», — рассказал представитель Народной милиции ДНР.

Он также отметил, что наблюдатели ОБСЕ обнаружили зенитную установку и бронированную боевую машину в непосредственной близости от жилых домов в посёлке Победа Марьинского района, БТР, находящийся возле свинофермы вблизи Новолуганского, а также три зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» в посёлках Виноградное и Новосёловка.

«Зафиксировали четыре 220-мм РСЗО «Ураган» неподалёку от Проезжего, четыре 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» вблизи Роты и два зенитных пушечно-ракетных комплекса «Тунгуска» в районе Максимильяновки», — добавил Басурин.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что на прифронтовой территории было зафиксировано передвижение автомобилей ВСУ с боеприпасами.

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