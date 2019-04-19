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В Турции арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Происшествия

Задержанные могли выходить на связь с членами организации

Анкара, 19 апреля 2019, 15:35 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 19 апреля Anadolu Ajansi.

Предполагается, что задержанные регулярно использовали таксофоны для связи членами группировки.

Напомним, организация ФЕТО считается в Турции террористической, поэтому ее деятельность преследуется правоохранительными органами страны.

Власти обвиняют лидера ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, в организации государственного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек.

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Попытка военного переворота в Турции
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