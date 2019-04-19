В Турции арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Анкара, 19 апреля 2019, 15:35 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 19 апреля Anadolu Ajansi.
Предполагается, что задержанные регулярно использовали таксофоны для связи членами группировки.
Напомним, организация ФЕТО считается в Турции террористической, поэтому ее деятельность преследуется правоохранительными органами страны.
Власти обвиняют лидера ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, в организации государственного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек.
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