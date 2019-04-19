В салоне легкового автомобиля в Татарии взорвались газовые баллоны

Нижнекамск, Татария, , 15:17 — REGNUM В Нижнекамске в салоне автомобиля Лада «Ларгус» произошел взрыв баллонов с ацетиленом. Пострадал 55-летний водитель-сварщик ЖЭУ №6, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

По данному факту возбуждено головное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

В настоящее время завершился осмотр места происшествия, проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным регионального управления МВД, взрыв произошел при запуске двигателя автомобиля в двух кислородных баллонах.

Пострадавший мужчина госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает ТАСС. У пострадавшего — травмы грудной клетки с подозрением на перелом ребер, мужчина находится в состоянии шока.

Ацетилен — бесцветный горючий газ. Требует осторожности при обращении, может взорваться от удара, при нагреве выше 500 °C, а также при повышении давления в баллоне. Его используют для газовой сварки и резки металлов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2018 года в Москве в микроавтобусе «Газель» взорвались два газовых баллона, из-за чего водителя выбросило из машины. После взрыва автомобиль загорелся.

Инцидент произошел на дублере Рязанского проспекта.

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