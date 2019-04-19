В ЮАР школьника на всю ночь закрыли в классной комнате — СМИ

Дурбан, ЮАР, , 15:02 — REGNUM В провинции Квазулу Наталь в ЮАР учитель на всю ночь закрыл в школьном кабинете восьмилетнего ученика третьего класса. Это была дисциплинарная мера. Ученик не выполнил домашнюю работу, сообщает Восточноафриканское телевидение со ссылкой на заявление представителя департамента образования провинции Квазулу Наталь Музи Махламби.

Инцидент произошел 17 апреля.

«Как департамент мы были шокированы бесчеловечностью этого поступка. Учитель был уволен, на него подали в суд. Мы рассчитываем, что учителя будут вести себя по отношению к ученикам как родители. Теперь ребенок будет бояться школы, ему нужно предоставить психологическую помощь», — заявила Махламби.

Представитель полиции по провинции Квазулу Наталь полковник Тембека Мбеле подтвердил заведение уголовного дела в отношении учителя по статье жестокого обращения с детьми.