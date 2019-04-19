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ВС Израиля уничтожили квартиры палестинца, подозреваемого в убийстве — СМИ

Происшествия

Начались столкновения

Тель-Авив, Израиль, 19 апреля 2019, 14:57 — REGNUM  Вооруженные силы (ВС) Израиля уничтожили две квартиры палестинца, обвиняемого в убийстве израильтянки в феврале 2019 года. Об этом сообщает 19 апреля Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

По их словам, используя тяжелую строительную технику силовики уничтожили квартиры подозреваемого 29-летнего Арафата Ирфайа на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

После спецоперации начались столкновения между палестинцами и израильскими военными. О жертвах пока не сообщается.

Вооруженные силы Израиля регулярно сносят жилые объекты палестинцев, обвиняемых в различных преступлениях. Однако, как утверждают правозащитники, в ходе подобных действий зачастую страдают и члены семей подозреваемых.

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