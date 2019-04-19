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В Южной Корее задержали трех мужчин, подозреваемых в выращивании каннабиса

Происшествия

Правоохранительные органы конфисковали с арендованного склада около 1,6 кг семян каннабиса и 385 сигарет-самокруток

Коян, Южная Корея, 19 апреля 2019, 14:51 — REGNUM  В Южной Корее задержали трех человек, подозреваемых в выращивании каннабиса на одном из складов города Коян. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правоохранительные органы города Чхунчхон.

Сотрудники полиции города Чхунчхон задержали трех мужчин по обвинению в нарушении закона о наркотических средствах и психотропных веществах.

37-летний мужчина обвиняется в выращивании и продаже каннабиса на общую сумму 80 млн вон (~$70 тыс.) в период с сентября 2017 года по март 2019 года.

Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемые арендовали складское помещение площадью 165 кв. метров и создали на его территории плантацию по выращиванию наркотического вещества.

Кроме того, полиция города Чхунчхон конфисковала со склада около 1,6 кг семян каннабиса и 385 сигарет-самокруток. По версии следствия, весь товар мужчины сбывали через интернет.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают покупателей наркотического вещества.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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