Управляющий «Кофемании» рассказал, кто бил Пака

Москва, , 14:32 — REGNUM Свидетель по делу потасовки с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий «Кофемании» Дмитрий Грачёв вживую не видел, кто именно наносил удар стулом чиновнику Минпромторга Денису Паку. Об этом Грачёв рассказал 19 апреля в Пресненском суде Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свидетель заявил, что уже после конфликта на записях камеры видеонаблюдения он заметил, что удар Паку нанёс нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин.

«Вживую не видел», — отметил он.

Свидетель рассказал, что во время потасовки он удерживал молодого парня, однако его личность ему неизвестна.

«Он говорил: «За свои слова нужно отвечать», — вспомнил свидетель.

Грачёв добавил, что жалоб на поведение ребят со стороны персонала или сотрудников кафе не поступало. Ранее в кафе он видел Кокорина один или два раза, жалоб также не было.