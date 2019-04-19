Изменение климата: полиция Великобритании задержала более 570 протестующих

Лондон, , 14:33 — REGNUM Правоохранительные органы Великобритании задержали по меньшей мере 570 человек, требующих от правительства страны ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с изменением климата. Об этом 19 апреля говорится в заявлении столичной полиции, опубликованной в социальной сети Twitter.

«Протестующие при приближении полиции ложатся на землю, что создает угрозу для их безопасности, чтобы их эвакуировать требуются сразу четверо сотрудников правопорядка», — отмечают в полиции.

Напомним, акции протеста продолжаются в Лондоне уже несколько дней. Манифестанты требуют от властей сократить количество выброса углеродов к 2025 году. Активисты заявляют о том, что будут выходить на улицы столько, сколько от них этого потребуется.

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