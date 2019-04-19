В Северной Ирландии застрелили известную журналистку

Белфаст, Великобритания, , 14:12 — REGNUM В результате беспорядков в Северной Ирландии погиб журналист, сообщает 19 апреля Associated Press.

По данным правоохранительных служб, жертвой стала 29-летняя корреспондентка и писательница Лайра Макки, она была убита из огнестрельного оружия.

«Мы считаем это преступление террористическим актом. Мы считаем, что ответственность за убийство несет Ирландская республиканская армия», — заявил помощник главного констебля страны Марк Гамильтон.

Напомним, журналистка Лайра Макки стала популярной после того, как в 2014 году рассказала всему миру о том, как тяжело живется гомосексуалистам в Белфасте. Себя она также отнесла к данному сообществу, отметив, что ей было очень стыдно признаться в своей перверсии.

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