Бывшего главу Переславского района будут судить за стройку в древнем городе

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:33 — REGNUM Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Переславского района Ярославской области Владимира Денисюка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Бывшего чиновника обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий».

«Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2017 года обвиняемый выдал разрешение на строительство 2 жилых домов на объекте культурного наследия федерального значения «Селище «Клещино», Х-ХII вв.». В связи с последующим проведением строительных и земляных работ, данный объект культурного наследия был поврежден, а именно, уничтожен археологический культурный слой на части территории. Материальный ущерб оценивается в 2 миллиона 778 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Следствие считает, что действия Денисюка нарушили конституционные права на доступ к культурным ценностям, а лично глава нарушил свою обязанность беречь памятники истории и культуры. В настоящее время Денисюк находится под подпиской о невыезде. Арестовано имущество бывшего главы в размере, равном сумме ущерба.

Город Клещин упомянут в русских летописях. Это предшественник Переславля-Залесского. В настоящее время сохранились валы древнего города на берегу Плещеева озера.

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