Пассажиры авиакомпании Air Seoul ожидали самолет десять часов в Южной Корее

Инчхон, Южная Корея, , 13:33 — REGNUM В Южной Корее задержали вылет пассажирского самолета авиакомпании Air Seoul на 10 часов по причине неисправности самолета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, самолет, который должен был вылететь 18 апреля в 23:40 по местному времени из Инчхона в Дананг (Вьетнам), был задержан из-за срочной проверки авиалайнера.

Сотрудники авиакомпании обнаружили неисправность в крыле пассажирского самолета, приняли решение о тщательной проверки воздушного судна и предоставлении другого самолета на замену.

Другой предоставленный самолет смог осуществить рейс из Инчхона в Дананг спустя 10 часов ожидания, 19 апреля в 9:10 по местному времени. Самолет, который был на техническом обслуживании всю ночь, осуществил рейс в 9:30 сегодняшнего дня.

«Мы предоставили 175 пассажирам необходимые услуги, в том числе еду и напитки. Также мы возместили 30% от стоимости купленных билетов», — сообщили представители авиакомпании.