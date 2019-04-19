В Сирии освободили из плена ИГ* 11 езидов

Дамаск, , 12:58 — REGNUM Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из сирийских курдов, освободили из плена ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 езидов, сообщает 19 апреля Kurdistan.ru.

Среди спасенных представителей религиозной группы были только женщины и дети. Вскоре они будут доставлены в Иракский Курдистан, где смогут вернуться в свои семьи.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в плен порядка 6 тыс. езидов, проживающих в иракском Синджаре. В настоящее время удалось спасти свыше 3 тыс. 300 человек.