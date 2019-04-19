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В Сирии освободили из плена ИГ* 11 езидов

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 19 апреля 2019, 12:58 — REGNUM  Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из сирийских курдов, освободили из плена ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 езидов, сообщает 19 апреля Kurdistan.ru.

Среди спасенных представителей религиозной группы были только женщины и дети. Вскоре они будут доставлены в Иракский Курдистан, где смогут вернуться в свои семьи.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в плен порядка 6 тыс. езидов, проживающих в иракском Синджаре. В настоящее время удалось спасти свыше 3 тыс. 300 человек.

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Война в Сирии
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