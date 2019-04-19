В Киевской области обнаружили нарколабораторию

Киев, , 12:29 — REGNUM Сотрудники СБУ пресекли деятельность нарколаборатории по изготовлению амфетамина, расположенную в Киевской области. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый за аналогичные преступления киевлянин устроил в одном из дачных кооперативов области нарколабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества — амфетамин. Готовый «товар» делец сбывал через разветвлённую сеть дилеров на территории региона», — сказано в сообщении.

По данным СБУ, еженедельный объём «продукции» составлял около 500 тыс. гривен или более $18 тыс.

В ходе обысков силовики изъяли примерно полтора килограмма наркотика и оборудование для его изготовления. Предполагаемый владелец лаборатории задержан.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее Израиль обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой об экстрадиции подозреваемого в организации крупнейшего онлайн-магазина наркотиков.

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