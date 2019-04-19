Из-за гололеда в Караганде произошло 26 ДТП

Караганда, Казахстан, , 12:27 — REGNUM Из-за сильного гололеда и ветра в Караганде произошло 26 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает 19 апреля агентство «Казинформ».

Отмечается, что 20 аварий произошло с 9:00 (6:00 по Москве) до 11:30 (8:30 по Москве). Коммунальные службы были вынуждены подключать зимнюю технику для уборки улиц города.

Отметим, 19 апреля коммунальные службы Казахстана закрыли трассу Нур-Султан — Караганда. Из-за этого временно приостановлено движение пригородных маршрутов №315 и 316.

19 апреля в Караганде выпал снег, температура воздуха днем составит минус 2 градуса, скорость ветра — 11 м/с.

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