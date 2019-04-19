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В ярославскую колонию телефоны вез квадрокоптер

Происшествия

Его сбили сотрудники учреждения

В ярославскую колонию телефоны вез квадрокоптер
Иллюстрация: 76.fsin.su
Квадрокоптер

Рыбинск, Ярославская область, 19 апреля 2019, 12:14 — REGNUM  Сотрудники исправительной колонии №12 в Рыбинске Ярославской области перехватили квадрокоптер, который нес 3 мобильных телефона для осужденных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСИН по Ярославской области.

Информация о том, что в колонию попытаются передать запрещенные предметы, была получена в ходе оперативной работы. Оператор летательного аппарата сумел скрыться с места происшествия. Сейчас ведется его розыск.

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Происшествия в местах лишения свободы
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