В ярославскую колонию телефоны вез квадрокоптер

Рыбинск, Ярославская область, , 12:14 — REGNUM Сотрудники исправительной колонии №12 в Рыбинске Ярославской области перехватили квадрокоптер, который нес 3 мобильных телефона для осужденных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСИН по Ярославской области.

Информация о том, что в колонию попытаются передать запрещенные предметы, была получена в ходе оперативной работы. Оператор летательного аппарата сумел скрыться с места происшествия. Сейчас ведется его розыск.

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