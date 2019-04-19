Ребенок выпил раствор аммиака в красноярском детсаду

Красноярск, , 12:02 — REGNUM Инцидент, в результате которого пострадал двухлетний ребёнок, произошёл в Дзержинском районе Красноярска. Воспитанница детского сада выпила раствор аммиака. Проводится доследственная проверка по факту получения девочкой химического ожога. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 8 апреля девочка, посещающая младшую группу детсада, вернулась с прогулки. Пока воспитатели помогали детям снять обувь, она выбежала в коридор и зашла в медицинский кабинет, где была открыта дверь. Девочка взяла с процедурного столика флакон с раствором аммиака и выпила часть содержимого. Ребёнка, получившего химический ожог полости рта, срочно доставили в больницу, где оказали медпомощь.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, резюмировали в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прогулка в детсаду в Нягани закончилась гибелью четырёхлетнего воспитанника. Мальчик, находясь на площадке деревянной конструкции, просунул голову между двумя частями ограждения и не смог выбраться. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, однако спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело.

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