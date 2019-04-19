В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей

Каякентский район, Дагестан, , 11:48 — REGNUM Очередная вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в Дагестане, на сей раз в Каякентском районе. В период с 10 по 18 апреля за помощью к врачам обратились 69 человек, причём все заболевавшие — дети в возрасте до шести лет. Об этом ИА REGNUM 19 апреля сообщили в пресс-службе районной администрации.

В настоящее время в инфекционном отделении центральной районной больницы остаются 14 детей. Основные симптомы: температура, тошнота, рвота и неоднократный жидкий стул. На просьбу прокомментировать инцидент корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского минздрава ответили, что у ведомства пока нет информации.

Предположительно, причиной массового отравления стала грязная вода. В районной администрации также отметили, что население предупреждено о необходимости употребления лишь кипяченой или бутилированной воды. Пути передачи инфекции в настоящее время устанавливают специалисты дагестанского управления Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года некачественная вода, загрязнённая проливными дождями, стала причиной массового отравления в дагестанском городе Хасавюрте. С симптомами ОКИ в больницу попали свыше 100 человек, подавляющее большинство из которых — несовершеннолетние.