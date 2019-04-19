Воронежский суд оставил под арестом «мажора на Mercedes», сбившего курсанта

Воронеж, , 11:39 — REGNUM Защите 45-летнего воронежца, обвиняемого в умышленном наезде на курсанта института МЧС, не удалось обжаловать меру пресечения: 19 апреля Воронежский облсуд постановил оставить Вячеслава Д. под стражей. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Вячеслав Д. был арестован решением Ленинского районного суда от 11 апреля на два месяца по подозрению в покушении на убийство. 19 апреля Воронежский облсуд рассмотрел жалобу защиты Д.: адвокат просил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Против этого возражал прокурор.

«Судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда, согласившись с позицией прокурора, оставила постановление Ленинского районного суда г. Воронежа без изменения, а жалобу адвоката без удовлетворения», — отметил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, 1 апреля 45-летний Д., управляя автомобилем Mercedes, «из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений, желая наступления смерти», совершил наезд на молодого человека. Курсант получил травмы и был госпитализирован.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс в том числе и потому, что об этом стало известно лишь спустя неделю: видео попало в сеть, и СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Общественность и представители СМИ выражали сомнения в том, что водителя арестуют: его мать, известный в городе врач, заявила о том, что у сына серьезные проблемы со здоровьем. На суде 11 апреля выяснилось, что Д. с 2000 года стоит на учете в психоневрологическом диспансере, при этом в последний раз менял права в 2017 году.

Добавим, что 18 апреля СУ СК предъявил Д. обвинение.

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