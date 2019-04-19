Пятница, 19 Апреля 2019 года
11:13:18 МСК

Кражи и мошенничества стали самыми частыми преступлениями на Алтае

Происшествия

Состояние преступности за первые три месяца 2019 года в Республике Алтай проанализировала прокуратура

Горно-Алтайск, 19 апреля 2019, 11:12 — REGNUM  Ситуация с преступностью в Республике Алтай, судя по данным республиканской прокуратуры, в начале 2019 года не улучшилась. За три месяца 2019 года в регионе зарегистрировано 1146 преступлений, что на 11 больше, чем за аналогичный период 2018 года (+1%), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проанализировав данные, в надзорном органе пришли в выводу, что основную часть всех зарегистрированных на Алтае преступлений (40,5%) составляют кражи 303 (+9,8%), грабежи — 16 (+60%), разбои 3 (+50%), присвоения или растраты — 29 (+38%), и мошенничества — 71 (— 9%).

Причём, в прокуратуре подчёркивают, что в 2019 году произошел рост числа мошенничеств с использованием средств мобильной связи и интернета с 88 до 102 (+15,9%), а также количества преступлений, совершенных в общественных местах (на 1,9%) и рецидивистами (на 0,4%).

Напомним, 9 сентября 2018 года в Республике Алтай состоялись большие муниципальные выборы, на которые были зарегистрированы десятки кандидатов с судимостью. Больше всех их выдвинуто от партии «Единая Россия» (порядка 30). Примерно столько же оказалось самовыдвиженцев с судимостью.

Читайте ранее в этом сюжете: Братва и власть: на алтайские выборы выдвинулись десятки бывших уголовников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика преступлений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить