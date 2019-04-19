Кражи и мошенничества стали самыми частыми преступлениями на Алтае

Горно-Алтайск, , 11:12 — REGNUM Ситуация с преступностью в Республике Алтай, судя по данным республиканской прокуратуры, в начале 2019 года не улучшилась. За три месяца 2019 года в регионе зарегистрировано 1146 преступлений, что на 11 больше, чем за аналогичный период 2018 года (+1%), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проанализировав данные, в надзорном органе пришли в выводу, что основную часть всех зарегистрированных на Алтае преступлений (40,5%) составляют кражи 303 (+9,8%), грабежи — 16 (+60%), разбои 3 (+50%), присвоения или растраты — 29 (+38%), и мошенничества — 71 (— 9%).

Причём, в прокуратуре подчёркивают, что в 2019 году произошел рост числа мошенничеств с использованием средств мобильной связи и интернета с 88 до 102 (+15,9%), а также количества преступлений, совершенных в общественных местах (на 1,9%) и рецидивистами (на 0,4%).

Напомним, 9 сентября 2018 года в Республике Алтай состоялись большие муниципальные выборы, на которые были зарегистрированы десятки кандидатов с судимостью. Больше всех их выдвинуто от партии «Единая Россия» (порядка 30). Примерно столько же оказалось самовыдвиженцев с судимостью.

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