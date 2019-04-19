В Ираке арестован мужчина, подозреваемый в трех терактах

Багдад, , 09:46 — REGNUM Правоохранительные органы иракской провинции Ниневия арестовали предполагаемого члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 19 апреля Kurdistan24.

Задержанный обвиняется в организации трех террористических актов, как в Мосуле, так и за его пределами. Мужчина был арестован на западе провинции Ниневия, недалеко от границы с Сирией.

Три террористических акта, в которых обвиняют арестованного, произошли в конце 2018 года, в ходе преступления погибли по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения.

Напомним, несмотря на фактическое поражение еще в конце 2017 года, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает активную деятельность в Ираке и Сирии, совершая регулярные нападения на мирных граждан.