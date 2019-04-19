В Алма-Атинской области произошло землетрясение магнитудой 4,7

Астана, , 08:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Алма-Атинской области Казахстана, сообщили 19 апреля в пресс-службе ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» (СОМЭ).

По данным СОМЭ, землетрясение произошло в 9 часов 55 минут по алма-атинскому времени (6 часов 55 минут по Москве). Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 71 км к юго-востоку от Алма-Аты.

Напомним, 16 апреля ТОО «СОМЭ» зарегистрировало землетрясения магнитудой 4,3 в 728 км к юго-западу от Алма-Аты на территории Таджикистана. 14 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 369 км к юго-востоку от Алма-Аты.

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