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Летающие крыши, светофоры и деревья: Барнаул справился со штормом

Происшествия

Мэрия города отчиталась об устранении последствий ЧП

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Летающие крыши, светофоры и деревья: Барнаул справился со штормом
Цитата из группы «Барнаул22» в ОК
Ветер свалил остановочный павильон в Барнауле

Барнаул, 19 апреля 2019, 08:47 — REGNUM  В Барнауле устранены все последствия штормового ветра, бушевавшего на Алтае 18 апреля. Судя по сообщению городской мэрии, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошли многочисленные обрывы линий электропередачи и повреждение опор. Под отключение электроэнергии попали дома Ленинского, Октябрьского, Индустриального и Центрального районов города.

Помимо неполадок с электричеством непогода повредила несколько светофоров и крыш жилых домов (ул. 80-й Гвардейской Дивизии, ул. Попова, ул. Матросова, ул. Чкалова, ул. Никитина). Не обошлось и без падения остановочных павильонов, дорожных знаков и деревьев. Также из-за непогоды в Барнауле пришлось отменить 11 междугородних маршрутов.

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Ветер свалил светофор в Барнауле
Цитата из группы «Барнаул22» в ОК
Ветер свалил светофор в Барнауле

Напомним, прогноз о штормовом характере погоды полностью оправдался: сильный ветер (до 25−27 метров в секунду), осадки в виде мокрого снега (местами в предгорных районах сильные осадки, местами метель, гололёдные явления, отложение мокрого снега) наблюдались в Алтайском крае 18 апреля. Справиться с последствиями урагана, оставившего без электричества жителей 20 районов края, удалось лишь спустя сутки.

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Ураганы, шторма, бури
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