Под колесами своего эвакуатора погиб водитель в Башкирии

Ишимбай, Башкирия, , 08:34 — REGNUM В Башкирии водитель эвакуатора погиб под колесами управляемого им транспортного средства. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Днем 18 апреля 48-летний житель Ишимбайского района двигался за рулём эвакуатора Tata по автодороге Ишимбай — Петровск — Красноусольск. Эвакуатор при этом перевозил легковой автомобиль. В районе 25-го км трассы грузовик съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате водитель оказался под колесами эвакуатора и погиб на месте происшествия.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Начато разбирательство», — подчеркнули в ведомстве.

По данным ГИБДД, всего за предыдущие сутки в республике произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб и восемь пострадали.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года эвакуатор врезался в стену одного из торговых центров Иркутска. Водитель эвакуатора на спуске не справился с управлением и протаранил стену торгового помещения.

В результате аварии пострадала женщина, являвшаяся покупателем. Она получила различные травмы и была госпитализирована.