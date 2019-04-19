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Под колесами своего эвакуатора погиб водитель в Башкирии

Происшествия

Эвакуатор перевозил легковой автомобиль

Ишимбай, Башкирия, 19 апреля 2019, 08:34 — REGNUM  В Башкирии водитель эвакуатора погиб под колесами управляемого им транспортного средства. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Днем 18 апреля 48-летний житель Ишимбайского района двигался за рулём эвакуатора Tata по автодороге Ишимбай — Петровск — Красноусольск. Эвакуатор при этом перевозил легковой автомобиль. В районе 25-го км трассы грузовик съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате водитель оказался под колесами эвакуатора и погиб на месте происшествия.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Начато разбирательство», — подчеркнули в ведомстве.

По данным ГИБДД, всего за предыдущие сутки в республике произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб и восемь пострадали.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года эвакуатор врезался в стену одного из торговых центров Иркутска. Водитель эвакуатора на спуске не справился с управлением и протаранил стену торгового помещения.

В результате аварии пострадала женщина, являвшаяся покупателем. Она получила различные травмы и была госпитализирована.

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Дорожно-транспортные происшествия
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