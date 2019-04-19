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Житель Турции проник в посольство США в Греции, надеясь получить убежище

Происшествия

Его арестовали

Афины , 19 апреля 2019, 08:41 — REGNUM  Гражданин Турции, подозреваемый в связях с ФЕТО, забрался на стену американского посольства в Греции с целью попросить убежище, сообщает 19 апреля Anadolu Ajansi.

35-летний мужчина, чье имя не разглашается, проник во двор посольства США в Афинах, преодолев решетку. Правоохранительные органы задержали мужчину, как выяснилось, ему ранее было отказано в предоставлении убежища.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Лидер группировки, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота. В настоящее время он проживает в США.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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