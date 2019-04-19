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Природа разбушевалась: жители 17 районов Приангарья остались без света

Происшествия

Из-за сильного ветра потребовалось отключить 229 воздушных линий

Иркутск, 19 апреля 2019, 08:26 — REGNUM  Непогода со штормовым ветром, мокрым снегом и метелью пришла в Иркутскую область. По данным «Иркутской сетевой компании», которые цитирует Ircity, в ночь с 18 на 19 апреля из-за сильного ветра пришлось отключить 229 воздушных линий в 17 районах: Тайшетском, Тулунском, Куйтунском, Зиминском, Нижнеудинском, Осинском, Боханском, Усть-Ордынском, Карлукском, Иркутском, Хомутовском, Чунском, Черемховском, Усольском, Братском, Нукутском и Аларском.

По состоянию на 12:00 местного времени отключёнными оставались 16 линий — остальные после того, как ветер утих, включены. В аварийно-восстановительных работах задействовано 140 человек и 72 единицы специализированной техники.

Напомним, 19 апреля по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 23−28 м/с, мокрый снег, метели, гололёдные явления, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица и снежный накат. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья созданы условия для схода снежных лавин.

Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась накануне, 18 апреля, в Алтайском крае. Только к вечеру энергетикам удалось восстановить энергоснабжение в 20 районах.

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