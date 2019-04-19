Жительницу Кении подозревают в финансировании ИГ*

Найроби, , 07:49 — REGNUM Жительница Кении, подозреваемая в причастности к терроризму, была включена в список семи человек во всем мире, которые финансируют ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление правительства США.

Через министерство финансов США наложили санкции на 33-летнюю Халиму Адан Али, которую описали как «координатора ячейки ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующейся в Кении, и организующего сеть финансового содействия, которая действует в Европе, на Ближнем Востоке, в северной и южной Америках, а также в Восточной Африке».

Путем санкций США заморозили частную собственность и финансы, которыми жительница Кении владеет в США.

«Халима Адан Али (Халима), оказывала помощь, спонсорство, предоставляла финансовую, материальную и технологическую поддержку финансовым или другим институтам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщается в заявлении департамента.

По предварительным данным, за последние два года Али получала около 150 тысяч долларов США из разных стран мира.

Однако адвокат Али Чача Мвита заявляет, что обвинения США бездоказательные.

«Любой, кто делает подобные заявления, должен доказать их. Подобные обвинения были предъявлены ранее, но никто не мог их доказать», — заявил Мвита.