Тонхэ, Южная Корея, , 07:32 — REGNUM 19 апреля в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, землетрясение произошло в море в 11:16 по местному времени в 54 км к северо-востоку от города Тонхэ (провинция Канвондо). Очаг залегал на глубине 32 км.

Известно, что землетрясение также ощущали жители города Чхунчхон, который находится в 210 км от эпицентра.

По данным отдела пожарной службы провинции Канвондо, в течение 30 минут после начала землетрясения в службу спасения 119 поступило около 90 звонков.

Известно, что в результате природного явления никто не пострадал.

Самое сильное землетрясение в провинции произошло 20 января 2007 года в 39 км к северо-востоку от города Пхёнчхана. В тот день магнитуда землетрясения составила 4,9.